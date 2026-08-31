Derrapan y terminan con lesiones graves

Dos jóvenes resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a un hospital luego de sufrir un accidente cuando viajaban a bordo de una motocicleta sobre el tramo que comunica a Palenque con la zona arqueológica y la región conocida como La Chiapaneca.

El percance fue reportado a través del número de emergencias 911, después de que automovilistas y lugareños observaran que dos personas habían sufrido una aparatosa caída.

De acuerdo con los primeros datos, ocurrió a pocos metros del crucero de la carretera. Por causas hasta el momento no determinadas, el conductor habría perdido el control del manubrio.

Por ello, la motocicleta abandonó la cinta asfáltica y posteriormente ambos ocupantes terminaron tirados sobre el terreno, sufriendo diversos golpes y lesiones.

Jóvenes heridos

Al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia, los jóvenes se encontraban semiconscientes. La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector, por lo que solicitaron apoyo médico.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes llevaron a cabo una primera valoración y brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Atención médica

Debido a las condiciones en las que fueron encontrados, los socorristas señalaron que requerían atención médica, así que fueron trasladados a un hospital de la ciudad para recibir una valoración especializada inmediata.

De manera preliminar, se informó que los lesionados serían menores de edad y originarios de una localidad cercana a Palenque.

Hasta el momento no se han establecido las causas exactas que provocaron que la unidad abandonara la vía.