Derrape de motocicleta deja un joven muerto

Un grave accidente de motocicleta ocurrido la mañana del viernes dejó como saldo un joven fallecido y una estudiante lesionada de gravedad. Ambos alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 44, en el municipio de Yajalón.

De acuerdo con información preliminar, el percance tuvo lugar sobre el bulevar Helmar Setzer Marseille, en la cabecera municipal.

Los dos jóvenes viajaban en una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, perdieron el equilibrio y derraparon violentamente sobre el pavimento.

Afectados

El impacto les provocó múltiples golpes contusos, lesiones abrasivas y posibles fracturas. Elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron de inmediato para brindar auxilio.

Sin embargo, al arribar confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales. La joven acompañante fue trasladada al hospital, donde permanece con pronóstico reservado.

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del percance y deslindar responsabilidades.