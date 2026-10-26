Derrape fatal: muere motorista en carretera

Un hombre perdió la vida la mañana del domingo luego de sufrir un accidente cuando circulaba en una motocicleta por la carretera Arriaga-Ocozocoautla, dentro del municipio de Jiquipilas.

Los primeros reportes apuntan a un posible derrape, aunque las causas todavía deberán ser establecidas por las autoridades.

Fuera del camino

El llamado al número de emergencias 911 se recibió minutos después de las 09:00 horas, cuando usuarios de la vía de comunicación alertaron sobre el fatal percance a la altura del kilómetro 36.

En el sitio observaron una motocicleta deportiva con daños y a una persona inerte entre la maleza, por lo cual solicitaron la intervención de los cuerpos de socorro.

Tras recibir el aviso, personal de auxilio se movilizó hasta el punto señalado para verificar la situación. Al llegar, confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales, así que se notificó a las autoridades competentes.

De manera preliminar, trascendió que el hoy fallecido viajaba en la motocicleta y que habría perdido el control de la unidad, lo que posiblemente ocasionó que derrapara y saliera de la vía de comunicación. Sin embargo, esta versión no había sido confirmada oficialmente.

Servicios Periciales

Posteriormente, elementos policiacos acudieron al lugar de los hechos para resguardar el área y permanecer a la espera de los Servicios Periciales de la Fiscalía, cuyo personal llevaría a cabo el procesamiento de la escena y las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.

Una vez concluidos los procedimientos, se ordenaría el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se harían los trámites legales correspondientes y quedaría a disposición de los procedimientos de identificación por parte de sus familiares.

Desconocido

Hasta el momento, no se habían proporcionado públicamente mayores datos sobre la identidad del fallecido. Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el incidente y confirmar si el derrape fue fortuito o, si por el contrario, alguien lo embistió.