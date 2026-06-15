Derriba luminaria y queda sobre camellón de bulevar

Una camioneta terminó sobre el camellón del bulevar de Comitán que se ubica sobre la carretera a Las Margaritas, en las últimas horas de la noche del sábado, cuando el conductor perdió el control y derribó una luminaria.

Lo anterior movilizó a autoridades locales y agentes de la Guardia Vial Estatal para atender la emergencia.

El percance se registró en el kilómetro tres de la carretera estatal del tramo Comitán-Las Margaritas, en las inmediaciones de la ranchería Cash, al oriente de la ciudad.

Perdió el control

El accidente se registró cuando el conductor de una camioneta Nissan Estaquitas, de modelo atrasado, circulaba sobre el bulevar con rumbo al oriente cuando perdió el control del volante en una curva.

Por ello, a su paso derribó una luminaria de metal, un árbol y acabó varado sobre el camellón central, así que ante esta situación el chofer optó por darse a la fuga y dejar abandonado el vehículo.

El incidente fue reportado al número de emergencias 9-1-1, por lo cual se presentaron los agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para atender el incidente junto a autoridades locales de la ranchería.

Las autoridades ordenaron remolcar la camioneta al corralón en espera de que el propietario acuda a reclamar su propiedad y se haga responsable de los daños ocasionados.

Con el fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.