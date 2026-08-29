Derriba pared y acaba en la sala de una casa

Con cuantiosos daños materiales fue como saldó un aparatoso accidente de tránsito sucedido en la esquina de las calles Jerusalén y Egipto, de la colonia El Salvador, ubicada al suroriente de la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la última hora de la noche del jueves.

El incidente ocurrió a las 23:00 horas. Se reportó a los números de emergencias que un vehículo se había estampado contra una vivienda. Elementos policiacos acudieron al sitio y localizaron un automóvil tipo sedán incrustado en una de las paredes de la casa.

No se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar la presencia de unidades médicas.

Falla en freno

De acuerdo con los primeros reportes, todo se originó cuando el vehículo se encontraba estacionado y presuntamente tuvo un falló en el freno de mano, por lo que comenzó a desplazarse de reversa. El automóvil tomó tanta velocidad que al impactarse contra la pared del domicilio provocó que parte de la estructura se derrumbara y que la unidad quedara dentro de la propiedad.

Esto ocasionó daños en la unidad automotriz y en el inmueble. La zona fue revisada por las autoridades para descartar que alguna persona hubiera resultado lesionada durante el accidente.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias. El vehículo fue retirado del lugar mediante una grúa y trasladado al corralón, mientras se determina la responsabilidad por los daños causados.

Finalmente, el propietario del sedán deberá responder por las afectaciones de la casa, de acuerdo con el procedimiento correspondiente de acuerdo a la ley.