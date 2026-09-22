Derriba postes de telefonía y alumbrado

Al sur de Tapachula, un camión de volteo provocó daños en la infraestructura urbana de la colonia Cafetales luego de que presuntamente enganchara el cableado mientras circulaba por una de las calles del sector y derribara cuatro postes, así como varios árboles.

El incidente ocurrió durante la tarde del lunes sobre la calle Santa Ofelia, donde transitaba el vehículo de carga.

De acuerdo con los reportes preliminares, el chofer habría pasado por debajo del tendido de cables sin percatarse de las condiciones del lugar, provocando que parte del cableado fuera jalado.

Como consecuencia, dos postes de alumbrado público y dos correspondientes al servicio de telefonía fueron derribados. Además, algunos árboles resultaron afectados durante el incidente.

La caída generó preocupación entre los habitantes de la colonia, debido a que la infraestructura quedó dañada y representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona.

Vecinos solicitaron la intervención de Protección Civil y de las autoridades correspondientes para atender la emergencia, acordonar el área y coordinar las labores para retirar los objetos.

Ante lo ocurrido, los habitantes retuvieron al conductor del camión de volteo y posteriormente lo entregaron a las autoridades, quienes deberán determinar las circunstancias del hecho y deslindar las responsabilidades conforme a la ley.

De manera preliminar se informó que ninguna vivienda resultó dañada. Los vecinos solicitaron que las empresas y dependencias responsables atiendan a la brevedad la infraestructura dañada y restablezcan los servicios afectados.