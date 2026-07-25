Derrumbe deja a pastor muerto y a albañil herido

Una tragedia se registró en el ejido Nuevo Sonora, municipio de Palenque, luego de que una marquesina en construcción colapsara y dejara atrapadas a dos personas. El saldo fue de un hombre fallecido y otro más lesionado.

Maniobras de rescate

Tras el reporte realizado al número de emergencias, elementos de Protección Civil, policías y cuerpos de rescate se movilizaron al lugar para iniciar las labores de búsqueda entre los escombros de la obra particular.

Después de varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron liberar con vida al trabajador Carlos “N” (46 años), originario de la comunidad y de oficio albañil, quien presentaba diversas lesiones y recibió atención médica inmediata.

Sin embargo, al continuar con las labores de rescate fue localizado Pascual T. V. (69), pastor religioso y habitante de la comunidad, quien ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas por el derrumbe.

Usos y costumbres

De acuerdo con la información recabada, familiares del fallecido y autoridades comunitarias solicitaron que se respetaran los usos y costumbres de la localidad, por lo que pidieron que no intervinieran peritos ni el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva.

El cuerpo fue entregado a sus familiares para ser trasladado a su domicilio.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y señalaron que se llevarán a cabo las actuaciones correspondientes para documentar el incidente, mientras la comunidad dará seguimiento a los procedimientos conforme a sus tradiciones.