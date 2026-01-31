Derrumbe sepulta a dos trabajadores

Dos trabajadores que realizaban labores de instalación de drenaje quedaron sepultados por arena, aunque no por completo, luego de registrarse un derrumbe en una obra ubicada en el barrio California, en el municipio de Ocosingo, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Colapso

El incidente ocurrió cuando ambos obreros se encontraban dentro de un canal de excavación y, de manera repentina, el material suelto de las paredes colapsó, cubriéndolos parcialmente y dejándolos atrapados, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Vecinos y compañeros de trabajo solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que elementos de Protección Civil (PC) acudieron al lugar para atender la situación.

A su arribo, los rescatistas iniciaron maniobras para retirar la arena acumulada, utilizando herramientas y equipo especializado, además de extremar precauciones para evitar un nuevo deslizamiento que pusiera en riesgo tanto a los trabajadores como al personal de auxilio.

Rescate exitoso

Tras varios minutos de labores continuas, ambos obreros fueron liberados y rescatados con vida.

Paramédicos que acudieron al sitio les brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlos y, posteriormente, fueron trasladados a un centro médico en donde recibirían valoración y atención especializada para descartar lesiones internas.

Por precaución se mantuvo restringido el acceso a la zona en lo que llevaban a cabo las labores.

Autoridades exhortaron a responsables de obras y cuadrillas de trabajo a reforzar las medidas de seguridad en excavaciones, a fin de prevenir este tipo de accidentes que pueden poner en riesgo la vida de los obreros.