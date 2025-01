Desalojan a familias en Perlas del Oriente

Un fuerte operativo por parte de distintas corporaciones de seguridad pública se movilizó el día de ayer muy temprano para aplicar una orden de desalojo en contra de habitantes del fraccionamiento Perlas del Oriente, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Eran alrededor de las 06:02 horas cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Protección Civil, Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Tuxtla Gutiérrez, en cumplimiento de una presunta carpeta de investigación por el delito de despojo se presentaron a la dirección señalada.

Las fuerzas del orden ingresaron al fraccionamiento, anclado entre las colonias Los Pájaros y La Misión, para restituir ocho lotes que contenían un total de 50 departamentos.

Según las autoridades estos fueron invadidos en noviembre de 2024 por un grupo de aproximadamente 100 personas armadas con palos y machetes, y por ello llevaron a cabo estas acciones.

Sin embargo, a través de una entrevista una habitante identificada como Damaris “N” afirmó que las familias adquirieron los departamentos hace 11 años mediante un sistema de financiamiento, cumpliendo con sus pagos, pero nunca recibieron las escrituras de las viviendas.

Mencionó que hubo una serie de irregularidades en los servicios básicos y en el proceso de municipalización del fraccionamiento.

“Este fraccionamiento no está municipalizado. Cuando intentamos inscribir a los niños en becas, el lugar no existe en el sistema. Aparecen los fraccionamientos La Misión, Santa Rita y San Salvador, pero aquí no.

“El señor que nos vendió nuestras casas, hizo un tanque en la entrada y de ahí nos proporcionó agua a todos los vecinos”, explicó.

Además mencionó que el responsable de la venta de los edificios utiliza supuestamente el tráfico de influencias.

Aunque los habitantes pagan por el suministro de agua potable y electricidad, existe una deuda con Smapa y CFE que ha llevado a cortes de luz y del vital líquido, sin que las autoridades intervengan.

“Es puro tráfico de influencias. El señor le debe nueve millones de pesos a Smapa. No estamos municipalizados; se debe agua, se debe luz. Ya nos vinieron a cortar la luz porque no se paga.

La Comisión Federal de Electricidad tiene antecedentes de cortes por esta situación”, denunció.

Agregó que algunas familias adquirieron sus viviendas a través de créditos de vivienda como Fovissste e Issste, pero los trámites de escrituración están detenidos.

Ante esta situación, algunos han iniciado un proceso legal contra el representante de la Promotora Uninajab, empresa responsable de la venta de los lotes.

“Cuando empezaron a vender, Fovissste e Issste sí participaron, pero ahora ya no. Todo está detenido, nadie compró al ‘chas chas’”, comentó.

Damaris “N” destacó que el fraccionamiento es un predio irregular debido a la falta de escrituras. Una vecina interpuso una denuncia ante la constructora por esta situación.

Asimismo, señaló que los créditos de vivienda no aplicaron para todos los edificios: “son aproximadamente 41 departamentos. Algunas personas tienen escrituras pendientes, pero en otros edificios no entró Fovissste ni Issste”.

“Aquí no hay bancos, solo financieras, porque no entregan las escrituras. Todo el fraccionamiento es irregular, desde la falta de agua y luz hasta la imposibilidad de municipalizar”, concluyó.

La FGE informó que el desalojo se llevó a cabo respetando los derechos humanos de las personas afectadas y que el predio fue reincorporado a sus legítimos propietarios.

Luis David Tirado, representante de la Promotora Uninajab y a quien señalan de ser el que cometió una serie de hechos presuntamente fraudulentos, agradeció a las autoridades por su intervención, argumentando que el fraccionamiento fue invadido ilegalmente durante el proceso de entrega a los compradores originales.

Las familias desalojadas manifestaron su inconformidad y preocupación por quedar sin un lugar en donde vivir y sin respuestas claras sobre la regularización de sus viviendas.Se restituye inmueble: FGECon estricto apego a los derechos humanos y de manera pacífica, la Fiscalía General del Estado encabezó la restitución de ocho lotes con un total de 50 departamentos que estaban invadidos, ubicados en el fraccionamiento Perlas del Oriente, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

En esta acción de restitución también se contó con la presencia de la Secretaría de Protección Civil, la SSP, la Delegación de Gobierno, el INM y la Policía Municipal. Asimismo, se reincorporó el predio a sus legítimos propietarios a través de su representante legal.

Esta diligencia se derivó de la carpeta de investigación interpuesta por el delito de despojo en noviembre 2024, cuando un grupo aproximado de 100 personas, entre hombres y mujeres, portando palos, piedras y machetes, ingresaron a invadir dichos departamentos.