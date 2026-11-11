Desaparece chofer y camión en Suchiate

Una persona y un camión de carga permanecen desaparecidos tras llegar al municipio de Suchiate, en donde recogerían mercancía para ser trasladada a Frontera Comalapa.

Denuncia

De acuerdo con los familiares de David de Jesús Salinas, perdieron contacto con él desde el lunes al mediodía cuando se reportó que ya había llegado a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.

Conducía un camión de carga de color blanco con caja seca, el cual utilizaría para recoger la carga en una empresa de esa población y regresar. La unidad tampoco aparece.

Por este motivo presentaron la denuncia formal y a través de las redes sociales pidieron ayuda a la población para localizar tanto al chofer como al vehículo.

Segundo caso

Presuntamente habría sido interceptado por sujetos desconocidos al ingresar a Ciudad Hidalgo que se lo llevaron con rumbo desconocido, situación que no ha sido confirmada por las autoridades.

Se dijo que este sería el segundo caso similar que ocurre en este municipio en menos de un mes, por lo cual solicitaron que se haga una investigación que permita dar con su paradero.