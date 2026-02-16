Desarticulan a banda de colombianos y mexicanos

Por el robo cometido en el fraccionamiento Granjas del Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, seis personas (cuatro originarias de Colombia y dos de México), fueron detenidas en Cancún, Quintana Roo, quienes están vinculadas a robos en diferentes estados del país.

Arresto

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), aprehendieron a Juan “N”, Marco “N”, Daniel “N”, José “N”, María “N” y Kenny “N”.

Lo anterior por el delito de robo con violencia agravado en perjuicio de una persona de sexo masculino de identidad resguardada, ocurrido el 30 de enero, en el fraccionamiento mencionado dentro de la demarcación de la capital chiapaneca.

Antecedentes

De acuerdo con la carpeta de investigación, los inculpados ingresaron al domicilio y amenazaron con armas de fuego a las víctimas, quienes fueron atadas y encerradas en una habitación, mientras los delincuentes se apoderaban de una importante suma de dinero en efectivo.

Los indiciados fueron trasladados al estado de Chiapas y puestos a disposición del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Cintalapa, para determinar su situación jurídica.