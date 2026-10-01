Desarticulan banda de traficantes de personas en cateos

Cuatro presuntos integrantes de una presunta red dedicada al tráfico de migrantes encabezada por una mujer, fueron detenidos en un operativo realizado en la población fronterizo de Cacahoatán.

Elementos de la 22ª. Zona Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, realizaron cateos que permitió la desarticulación del grupo delictivo.

Cabeza de red

Se indicó que entre las personas detenidas se encuentra una mujer, a la que sindican como supuesta “líder y pieza clave de una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos, utilizando territorio mexicano como ruta de tránsito”.

Asimismo, la misma contaba con vínculos con un grupo delictivo que opera en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

Los cuatro detenidos —tres de ellas mujeres y un hombre— fueron puestos a disposición de las autoridades competentes que continúan con las investigaciones y determinarán su situación jurídica.

Establecieron que seguirán los operativos para combatir las actividades delictivas y fortalecer la seguridad en la franja fronteriza con Guatemala, para lo cual permanece la coordinación entre autoridades federales y estatales.