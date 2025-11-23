Descubren cadáver fétido en camino rural

Una llamada telefónica realizada al número de emergencias 911 activó la alerta y movilizó a elementos de distintas corporaciones policiacas, este sábado en el municipio de Palenque.

Hallazgo

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se supo que fue a unos 200 metros aproximadamente de la entrada del ejido La Unión, en la carretera de terracería, justo afuera de la cinta de rodamiento y entre la maleza, que descubrieron un cadáver.

Trascendió que se trata de una persona del sexo masculino, cuyo cuerpo ya presenta avanzado estado de descomposición, que fue hallado por habitantes que caminan por el lugar, que se guiaron por los olores fétidos y desagradables.

Protocolo

Ante el macabro descubrimiento, dieron aviso a las autoridades y ante ello fueron uniformados de la Policía Municipal, como primer respondiente que llegaron para acordonar la escena.

Cabe señalar que peritos y un MP investigador de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque se constituyeron para intervenir y hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo al Semefo para la necropsia de ley, aunque no ha sido identificado y se desconoce si pudiese tratarse de un hecho violento o accidental, por lo que las autoridades serán las encargadas de determinar el posible móvil.