Descubren cuerpo al fondo de barranco; se presume accidente

Campesinos de la localidad Francisco I. Madero reportaron la tarde de este domingo el descubrimiento de un hombre sin vida, y muy cerca de este, una motocicleta.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se supo que esto ocurrió sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, como referencia el puente vehicular del crucero Francisco I. Madero.

Posible accidente

Allí, en el fondo de un barranco, se observó el cuerpo de un masculino de apariencia joven, cuyas características apuntan que se desplazaba en la motocicleta hallada, de la que se salió de la vía, cayendo al fondo.

Presuntamente los golpes que le provocó el accidente le arrebataron la vida; se dice que llevaba varias horas así, los insectos ya habían hecho de la presencia en el cuerpo.

Al lugar se constituyeron elementos de la Policía Municipal, quienes le dieron parte a la Fiscalía de Distrito Selva Palenque para que peritos y un MP intervinieran y realizaran el levantamiento para los procedimientos legales.