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Desmantelan banda dedicada a extorsión “gota a gota” en Tuxtla

Junio 18 del 2026
Cobraban mediante extorsión, por lo que la autoridad, en operativos los detuvo. Cortesía
Cobraban mediante extorsión, por lo que la autoridad, en operativos los detuvo. Cortesía

Derivado de numerosas denuncias ciudadanas recibidas a través de plataformas digitales, y por acuerdo de la Mesa de Paz encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a cargo de su titular Óscar Aparicio Avendaño, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se logró el desmantelamiento de una banda dedicada a la extorsión “gota a gota” en Tuxtla Gutiérrez.

Luego de actos de investigación y tres operativos estratégicos, fueron detenidas 11 personas: Moisés “N”, Cristian Andrés “N”, Gabriel “N”, Christian Alexánder “N”, Mileidis “N”, José Daniel “N”, Víctor “N” y Juan “N”, de nacionalidad venezolana; Andrés Eduardo “N”, de origen colombiano, y Jorge “N” y José Leonardo “N”, mexicanos, quienes presuntamente incurrían en amenazas, extorsiones, lesiones y daños al patrimonio de las víctimas.

“Estamos trabajando de la mano para hacer de nuestra capital la más segura del país, y para lograrlo, tenemos que seguir haciendo equipo con la ciudadanía; por ello, llamamos a que denuncien para que los delincuentes enfrenten a la justicia”, afirmó el fiscal general.

Por su parte, el secretario Óscar Aparicio dijo que este operativo fue resultado de una investigación a través de la Policía Cibernética, derivado de distintos datos obtenidos en las redes sociales, y como resultado se obtuvo información sobre su “modus operandi”.

Mencionó que estas detenciones se ejecutaron en el fraccionamiento Acacias, el barrio Santo Domingo y en las colonias El Vergel y Presidentes, donde se aseguraron dos armas cortas, un arma larga, 42 cartuchos útiles, cuatro cargadores, así como dos vehículos y cuatro motocicletas; además, 52 dosis de metanfetamina, 35 dosis de “cristal” y 31 dosis de cocaína.

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