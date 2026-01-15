Desmantelan cámaras en Comitán y Las Margaritas

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, ejecutó un operativo de inteligencia y barrido para la detección y retiro de cámaras de videovigilancia irregulares en los municipios de Comitán de Domínguez y Las Margaritas.

Los elementos realizaron recorridos de reconocimiento en puntos estratégicos de estos municipios y desmantelaron tres cámaras de las conocidas como “parásitas” en Comitán.

Estaban ubicadas en el bulevar Paseo de la Federación y la colonia Los Desamparados, así como en la carretera que conduce al ejido Cash, con dirección a la colonia San José Yocnajab.

Otras retiradas

Asimismo, en Las Margaritas se retiraron dos, una en el barrio San Sebastián y otra en el tramo carretero Las Margaritas-Comitán, a la altura del ejido San Antonio Z.

De manera inmediata, se procedió al desmantelamiento y aseguramiento del equipo tecnológico, neutralizando así el monitoreo no autorizado que grupos delictivos pudieran ejercer sobre las actividades de las corporaciones de seguridad y la población civil en dicha zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas.