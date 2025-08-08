Desmantelan laboratorio de metanfetaminas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en su región Sureste, realizó una importante diligencia en el municipio de Palenque.

Donde logró el aseguramiento de aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina, en una acción coordinada con diversas instituciones de seguridad del Gobierno de México.

Durante la diligencia, efectuada en un predio de la localidad Nueva Esperanza Progresista, en la demarcación del municipio mencionado, se localizaron no solo los 900 kilogramos de metanfetamina sino también un arma de fuego, dos vehículos.

Asimismo, equipos conocidos como reactores —posiblemente utilizados para la síntesis de sustancias ilícitas—, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, así como diversos químicos y materiales relacionados con la posible elaboración de drogas sintéticas.

El aseguramiento se llevó a cabo sin que se reportaran personas detenidas durante la intervención, aunque las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a los responsables de la operación y propiedad del lugar.

Todo lo asegurado, incluyendo el inmueble, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encuentra integrando la carpeta de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades que resulten conforme a derecho.

Con estas acciones, la FGR reitera su compromiso con la legalidad, la seguridad y el combate frontal contra el narcotráfico y la producción de sustancias ilícitas en el país.

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados de la AIC, con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

Esto fue a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Todas las acciones estuvieron bajo la conducción jurídica del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas.