Desmienten reporte de enfrentamientos en ejidos

En atención inmediata, derivada de un reporte al C5 Escudo Pakal, sobre un presunto enfrentamiento en los ejidos Cuauhtémoc y Pino Suárez en el municipio de Jiquipilas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó en un comunicado que se implementó un despliegue operativo.

Por ello, confirmó que no se localizaron personas lesionadas, vehículos abandonados e indicios balísticos y que dichos lugares se encontraban en completa calma.

Realizan recorridos

En este marco, elementos de la FRIP y Guardia Estatal Preventiva (GEP) de la SSP, llevan a cabo recorridos de vigilancia y disuasión en carreteras, caminos y puntos estratégicos para garantizar la tranquilidad y la paz de las familias del municipio.

La SSP exhorta a la ciudadanía a mantener la calma y a informarse únicamente a través de los canales oficiales o medios verificados, además de hacer uso responsable de los números de emergencias 911 y 089 de Denuncia Anónima, así como de la aplicación móvil C5 Escudo Pakal.