Despliegan operativo por ataque armado

El jueves se dio un violento incidente que dejó a un hombre muerto y movilizó a un importante despliegue de fuerzas de seguridad en el municipio de Arriaga.

Aproximadamente a las 15:00 horas, una persona que estaba afuera de un taller por la zona del fraccionamiento Vivah, cerca de Las Cruces, fue atacada con arma de fuego por un sujeto no identificado que circulaba en una motocicleta.

La víctima circulaba con normalidad cuando, presuntamente, fue emboscada por su agresor.

Vecinos de la zona indicaron que el atacante, al ver a su objetivo en el suelo, huyó rápidamente con rumbo desconocido, sin que nadie pudiera detenerlo.

Por ello, dieron aviso de inmediato a los números de emergencias, lo que permitió que paramédicos acudieran para brindar los primeros auxilios al herido y trasladarlo a un hospital.

A pesar de la intervención médica, el hombre falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Minutos después, un amplio operativo fue desplegado por fuerzas estatales y federales, que incluyó al menos 15 camionetas de diversas corporaciones policiacas, las cuales se distribuyeron en varios puntos estratégicos de Arriaga para tratar de ubicar al responsable.

Elementos armados y con equipo táctico realizaron patrullajes y revisiones, mientras que la zona del ataque fue acordonada para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades señalaron en un comunicado que la búsqueda tuvo éxito y pudieron detener al presunto responsable del ataque.