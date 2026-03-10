Despojan a empleados y los dejan en paraje

Intensa movilización policiaca y reacción oportuna fue la que se registró este lunes en Ocosingo, luego de que una llamada a emergencias indicara de un posible delito.

A pesar del hermetismo de autoridades, trascendió que se trataba de un robo: el conductor de un vehículo tipo rabón y sus ayudantes, de conocida empresa de abarrotes de Tuxtla, fueron interceptados, despojados con lujo de violencia y presuntamente abandonados en un paraje.

Lo anterior presuntamente ocurrió sobre la carretera federal San Cristóbal-Ocosingo, donde varios sujetos los bajaron, trasladaron a un paraje y ahí los dejaron maniatados, para huir con el camión y la carga de abarrotes, que tenía como destino el municipio de Tila.

Los agarran

Señalan que las víctimas pedían ayuda, por ello en la localidad La Ventana, donde los abandonaron, solicitaron la intervención de la policía.

Los uniformados se constituyeron hasta la montaña y brindaron apoyo a tres masculinos, identificados como el chofer y trabajadores de la empresa.

De última hora se supo de la detención de dos sujetos, presuntamente relacionados al robo, pero por tratarse de menores de edad fueron trasladados a la capital, donde serán investigados; no obstante, aún el camión no ha sido recuperado.