Destroza su automóvil al chocar contra una pipa

Un automóvil de la marca Chevrolet Chevy quedó destrozado de la parte frontal al colisionar contra un camión tipo pipa ayer por la mañana en el municipio de Comitán, cuando el conductor perdió el control e invadió carril contrario. Al lugar se movilizaron los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 06:30 horas que ocurrió el accidente en el libramiento Oriente, en el cruce con la 8.ª Sur en las inmediaciones del barrio Las Chilcas.

Encontronazo

El percasnce se registró debido a que el conductor del Chevy, color blanco, circulaba al norte cuando de repente perdió el control e invadió el carril y terminó estrellándose contra la llanta del eje trasero de la unidad de servicio de agua, la cual transitaba hacia el sur de la ciudad.

El vehículo compacto acabó destrozado de la parte frontal y el eje trasero del camión se retorció por el fuerte impacto, quedando varados ambos sobre la carretera.

No hubo heridos

A pesar de lo aparatoso del choque, el automovilista se salvó y salió ileso, por lo que agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva llegaron para tomar conocimiento del incidente tras recibir el reporte a los números de emergencias.

Asimismo, procedieron a mediar entre los involucrados para el pago de daños y evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.

Las dos unidades fueron remolcadas por el servicio de grúas para trasladarlas a un taller mecánico para su reparación, sin necesidad de que fueran llevadas al corralón en turno ya que se deslindaron responsabilidades al momento.