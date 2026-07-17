Destroza su vehículo y acaba entre la maleza

Por lo menos 10 personas lesionadas, un vehículo destrozado y la vialidad semiobstruida, fue el saldo de un aparatoso accidente la mañana del jueves en el tramo federal dentro de la demarcación del municipio de Jiquipilas.

Aunque hasta el cierre de la edición no había una versión oficial, se presume que todo se originó debido a una invasión de carril contrario por parte de otra unidad.

Trascendió que minutos antes de las 11:00 horas, usuarios del tramo Las Jotas-puente Las Flores realizaron el reporte a los números de emergencias, en donde informaron que había ocurrido una volcadura a la altura del kilómetro 98+500.

Los automovilistas dieron a conocer que alcanzaban a visualizar a varias personas atrapadas en el interior, entre los fierros retorcidos del sedán de la marca Nissan Versa de color blanco, y fuera del vehículo con posibles heridas.

Por ello, de inmediato se presentaron los cuerpos de socorro y de seguridad. Los primeros en arribar para atender la situación fueron los paramédicos de Protección Civil de Cintalapa.

Luego de valorar a 10 personas determinaron que solo cuatro adultos y dos menores de edad tenían que ser llevados al hospital más cercano, para descartar lesiones internas y posibles fracturas.

Versiones extraoficiales señalaron que una aparente invasión de carril contrario por parte de un autobús de transporte público, el cual presuntamente esquivaba los baches que hay en la zona, le cortó el paso a la unidad de color blanco.

El conductor volanteó, lo que causó la volcadura sobre la carpeta asfáltica y posteriormente salió proyectado hacia la maleza.