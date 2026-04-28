Destrozan sus autos al chocar aparatosamente

Daños materiales por varios miles de pesos dejó como saldo un fuerte accidente vehicular, el cual fue registrado en la 8.ª calle Poniente y avenida Central Sur del municipio de Tapachula.

Mala maniobra

Una camioneta tipo SUV que se desplazaba de poniente a oriente al llegar al cruce de la avenida Central Sur intentó incorporarse con dirección de sur a norte.

Sin embargo, al realizar la maniobra presuntamente le hizo corte de circulación a un automóvil Jetta que iba en sentido contrario, lo cual derivó en la colisión. Por ello, el conductor perdió el control y terminó impactado contra un poste de energía eléctrica.

Ambas unidades presentaron daños materiales de alta consideración en la parte frontal, quedando las fascias destrozadas, aunque a pesar de esto no se reportaron personas lesionadas.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad intervino para iniciar las investigaciones y deslindar las responsabilidades, ya que en este crucero hay un semáforo que funciona bien.

Se dijo que las aseguradoras de los vehículos se harían cargo de los trámites y cubrir las afectaciones, evitando la consignación ante las instancias competentes, aunque los conductores se hicieron acreedores a las sanciones correspondientes por haber causado el percance vial.

En la intersección de la 8.ª calle Poniente y avenida Central Sur, en las últimas semanas se han registrado varios accidentes de tránsito.