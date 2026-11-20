Decenas de máquinas tragamonedas que habían sido aseguradas en operativos en negocios ubicados en mercados y negocios del centro de Tapachula, fueron destruidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras practicarse el conteo y peritaje por parte de agentes del Ministerio Público de la Federación, procedieron a la destrucción de los equipos que se encontraban en bodegas de la Subdelegación de la dependencia.

De acuerdo con un comunicado, en Chiapas fueron 15 mil 114 unidades de diversos objetos asegurados en diversas investigaciones los que se destruyeron.

Destrucción

De esa manera, se dio cumplimiento al Programa de Destrucción de Narcóticos y Objetos del Delito, siendo supervisada la acción por personal del Órgano Interno de Control de la FGR y elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con lo cual “se garantiza la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la destrucción de los objetos asegurados”.

El resto de los objetos destruidos se encontraban en una bodega de la dependencia en el municipio de Berriozábal.