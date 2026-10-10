Destruye su auto al chocar de frente contra camión

Un automóvil Nissan Tsuru quedó destruido de la parte frontal durante la mañana del viernes cuando la persona que manejaba perdió el control y se impactó de frente contra un camión de carga, esto ocurrió al norte de la ciudad de Comitán. El incidente movilizó a ambulancias y patrullas de la Guardia Vial Estatal para atender la emergencia.

Fue sobre el libramiento Norte, a un kilómetro de la carretera federal del tramo Comitán-San Cristóbal de Las Casas donde se registró el accidente alrededor de las 08:30 horas.

Invadió carril contrario

De acuerdo al reporte recibido en el 911 realizado por parte de usuarios del tramo, una pareja circulaba a bordo del sedán de color negro rumbo al sur cuando al llegar a la primer curva el conductor perdió el control, debido a la falta de precaución y al exceso de velocidad.

Lo anterior aunado al asfalto mojado y resbaloso por las intensas lluvias que cayeron durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, lo que ocasionó que se desviara del camino e invadiera el carril contrario hasta chocar de frente contra un camión de carga Freightliner de color blanco.

Por ello, el frente del automóvil se destrozó y hubo una mujer lesionada. Al lugar se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios a la perjudicada y trasladarla al hospital regional.

En tanto, oficiales de la Guardia Vial Estatal arribaron para brindar apoyo en la circulación.

Los agentes estatales llevaron a cabo los peritajes e iniciaron un diálogo entre los involucrados para convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades en las siguientes horas, así como ordenar el remolque de las unidades al corralón en turno.