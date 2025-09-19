Destruye un Golf GTI en el bulevar Belisario Domínguez

Un conductor destrozó su vehículo al colisionar por alcance contra una camioneta en el municipio de Comitán, por lo que fue detenido por policías de Tránsito y Vialidad Municipal debido a que conducía en aparente estado de ebriedad, además su vehículo fue remolcado al corralón en turno.

Conducía ebrio

Fue alrededor de la medianoche de ayer que se registró el incidente en el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 8.ª y 9.ª calle Sur de la ciudad.

El automovilista circulaba a bordo de un Volkswagen Golf GTI de color rojo en el carril que conduce al norte, pero debido al estado inconveniente en el que manejaba no se percató que una camioneta estaba esperando el cambio de luces del semáforo para continuar con su recorrido.

Por ello, acabó estrellándose en la parte trasera de la unidad, dejando severos daños en el GTI que presentó averías en el cofre, defensa, salpicaderas y parabrisas.

Tras la colisión, la persona que manejaba la camioneta optó por retirarse del lugar al cerciorarse que su vehículo no tenía mayores daños.

Lo detuvieron

El incidente movilizó a los paramédicos de Protección Civil Municipal para valorar al afectado y a su acompañante. Al resultar policontundidos, pero sin lesiones graves, no fue necesario su traslado al hospital y únicamente fueron estabilizados.

Agentes de Tránsito Municipal llegaron para llevar a cabo los peritajes y al percatarse del estado inconveniente del conductor, lo detuvieron y trasladaron a la comandancia municipal; asimismo, su unidad fue remolcada al corralón para deslindar responsabilidades en las siguientes horas.