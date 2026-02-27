Detiene SSP a cuatro miembros de cártel

En respuesta inmediata a la difusión de un audio en el que un grupo delictivo envía amenazas al gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), lograron la mañana de este jueves en la localidad de Chapayal, perteneciente al municipio de Ixhuatán, la detención de cuatro personas generadoras de violencia, presuntamente pertenecientes a un cártel.

A los detenidos se les aseguraron armas largas y equipo táctico. De acuerdo con labores de inteligencia, realizaron amenazas a autoridades estatales y a los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco, donde pretendían generar intimidación y desestabilización.

Velar por el orden

La Secretaría de Seguridad del Pueblo deja claro que no habrá tolerancia para quienes intenten vulnerar la paz del estado. Se mantendrá presencia firme y operativos permanentes en coordinación interinstitucional para garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de las familias chiapanecas, garantizando en esta Nueva ERA un Chiapas con cero corrupción y seguro para vivir.