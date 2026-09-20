Detienen a 13 por ataque armado en Las Granjas

A horas de haber sucedido un ataque armado en la colonia Las Granjas, ubicada al norte de la capital Tuxtla Gutiérrez, donde de manera preliminar tres personas perdieron la vida y tres resultaron heridas, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que se han asegurado a 13 implicados.

En un primer momento se informó de la detención de seis, dos mujeres y cuatro hombres; sin embargo, horas más tarde, en una actualización de datos se reveló que habían asegurado a otros siete, dando un total de 13 arrestos.

El ataque armado, ocurrido el viernes por la noche, también dejó a un menor de edad en un estado de salud que fue reportado como delicado.

Respuesta inmediata

Tras los hechos violentos, el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer mediante sus redes sociales la instrucción que dio a las dependencias de seguridad para atender de manera inmediata la situación con el fin de dar con los responsables.

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que las personas aseguradas estarían vinculadas a un grupo delictivo y que, derivado del despliegue operativo, también decomisaron armas y vehículos.

“Tenemos avances importantes en las investigaciones y continuamos con el operativo permanente con todas las corporaciones de seguridad”, informó en sus redes sociales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de seguridad den más avances sobre el esclarecimiento del ataque armado, el cual ha causado conmoción entre la ciudadanía.