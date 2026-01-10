Detienen a 14 vendedores de drogas en dos municipios

Como parte de las acciones para prevenir y combatir los delitos de alto impacto en Cintalapa de Figueroa y Solosuchiapa, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención de 12 personas en la colonia Urbana del primer municipio y dos en el crucero Zapotillo, en el segundo municipio.

En los operativos participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP).

A los detenidos se les imputan los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión con fines de venta del narcótico conocido como metanfetamina (cristal), así como asociación delictuosa y el delito de halconeo.

Cintalapa

Los hechos se registraron durante recorridos preventivos, cuando las autoridades atendieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas comercializando droga a bordo de diversas motocicletas, sobre la calle Luis Donaldo Colosio y avenida Héroes de la Independencia, en Cintalapa.

Derivado de estas acciones, se logró la detención de Rolando “N”, Jesús N”, Emanuel “N”, Yordi “N”, Carlos “N”, Ángel “N”, Francisco “N”, alias “el Agüita”; Víctor “N”, Hannibal “N”, alias “Tirol”; Juan “N”, alias “Flaco”; Jorge “N”, alias “el Huesos”; y Angélica “N”.

Durante la inspección física, las autoridades aseguraron 139 bolsitas de nylon con sustancia granulada (cristal), dinero en efectivo, dos básculas grameras, un arma de fuego hechiza, una réplica de arma de fuego, un bastón retráctil táctico, tres celulares, así como cuatro motocicletas Italika.

Solosuchiapa

En otro punto, el Grupo Institucional también logró la detención de dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior en un puesto de control de inspección y vigilancia preventiva, instalado sobre el tramo carretero Solosuchiapa–Ixtacomitán, a la altura del crucero Zapotillo, perteneciente a la demarcación del primer municipio.

Las autoridades detectaron dos unidades que circulaban de manera conjunta. Los pasajeros adoptaron una actitud evasiva al observar la presencia policial, por lo que se les marcó el alto.

El conductor del primer vehículo se identificó como Kevin “N” (23 años), originario de Tepic, Nayarit, mientras que el otro dijo llamarse Marco “N” (26), también de Tepic, Nayarit.

Derivado de estas acciones, les aseguraron 25 bolsitas de nylon con sustancia granulada (cristal), dos armas largas, dos cargadores, 35 cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos vehículos, uno MG con placas del estado de Jalisco, y otro Nissan pick up, con placas del estado de Michoacán, este último tenía un compartimiento oculto.

Las 14 personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica conforme a la ley.

Por último, la FGE dio a conocer en un comunicado que el grupo interinstitucional detuvo en flagrancia a Josué “N” (24) y Luis “N” (56), como presuntos responsables de los delitos contra la salud, uso de recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.

Los hechos sucedieron el 8 de enero en el fraccionamiento Monte Real de Tuxtla Gutiérrez.

Los elementos cumplieron una diligencia de cateo en un inmueble, donde aseguraron 10 bolsitas con polvo blanco con las características de la cocaína; seis celulares; una tablet Samsung; un iPad; una Jeep Grand Cherokee, con placas de circulación del estado.

Además de una camioneta Toyota Tacoma, con placas de la entidad, y 600 mil pesos en efectivo.

Los imputados y aseguramientos fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, quien determinará lo conducente.

La Fiscalía General (FGE) refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones de seguridad para combatir frontalmente el narcomenudeo, garantizando la paz y seguridad de las familias chiapanecas.