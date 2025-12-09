Detienen a 15 personas en cateos en la capital

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó el día de ayer sobre los operativos realizados el lunes en Tuxtla Gutiérrez, mismos que dijo responden a una estrategia coordinada entre fuerzas federales, estatales y municipales para combatir el narcomenudeo.

Señaló que en redes sociales circularon comentarios y diversas hipótesis sobre lo ocurrido, pero subrayó que se trató de acciones legítimas para garantizar la seguridad en la capital del estado.

Mencionó que en la colonia Capulines a las 09:00 horas se llevó a cabo un operativo en el que se logró la detención de siete personas que portaban un arma larga, tres armas cortas, narcóticos (entre ellos polvo blanco, al parecer cocaína), básculas grameras, marihuana, cartuchos y cargadores balísticos.

Los detenidos fueron identificados como Pablo “N”, Manuel “N”, Carlos “N”, Alan “N”, Alejandra “N”, Brenda “N” y Emmanuel “N”, quienes quedaron sujetos a investigación.

Los delitos que se les imputan son de asociación delictuosa, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como por traslado de vehículo robado.

Se realizará el desglose correspondiente para dar vista a la Fiscalía General de la República por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

Segundo operativo

Casi de forma simultánea se registró un segundo operativo. Esta acción fue un cateo llevado a cabo en una vivienda de la colonia Vida Mejor, entre las 09:00 y 10:00 horas.

En esta ocasión, civiles armados dispararon contra las fuerzas del orden, por lo que repelieron la agresión, resultado de lo cual dos personas resultaron heridas y recibieron atención médica inmediata; ambas se reportaron estables y fuera de peligro.

Por ello, se detuvieron a ocho: Marco “N”, de Tuxtla Gutiérrez; Ricardo “N”, de Villaflores; Jorge “N”, Alejandro “N”, José “N”, de Villa Corzo; Elsa “N”, de El Salvador.

Asimismo, Roberto “N”, originario de Villaflores, y Santiago “N”, de Tuxtla Gutiérrez, siendo los dos últimos quienes resultaron lesionados.

Todos están siendo investigados por asociación delictuosa, además del delito de narcomenudeo y se dará vista a la autoridad federal por el delito de portación de arma de fuego.