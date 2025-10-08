Detienen a 16 policías por evasión de preso

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), y la Guardia Nacional (GN) detuvieron a 16 elementos policíacos por ser presuntos responsables del delito de evasión de preso.

Lo anterior ocurrió en el municipio de Chilón. Fueron identificados como Miguel “N”, Cristian “N”, Artemio “N”, Juan “P”, Yovani “N”, Juan “M”, Juan “S”, Ezequiel “N”, Juan “A”, Elmar “N”, Germán “N”, José “N”, Juan “J”, Néstor “N”, Jorge “N” y Armando “N”.

De acuerdo con el informe policial, los elementos de seguridad del Estado se encontraban ejecutando un mandamiento judicial en contra de Israel “N”, por los delitos de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación.

Por ello, al momento de trasladarlo al municipio de Ocosingo para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional, fueron interceptados a la altura del crucero Bachajón-Sitalá, por uniformados de la Policía Municipal de Chilón, obstruyendo el paso con unidades oficiales.

Liberaron a detenido

Los policías municipales hicieron descender a los elementos aprehensores de manera agresiva y liberaron de forma ilegal al detenido, subiéndolo a una patrulla municipal para llevárselo con rumbo desconocido.

Al respecto, los policías estatales solicitaron apoyo, presentándose en el lugar los elementos de la FRIP y la GN, realizando el aseguramiento de los policías municipales, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP).

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) reitera su compromiso de continuar trabajando con Cero Corrupción en todo el territorio chiapaneco.