Detienen a catracho por asalto con violencia

Un sujeto de nacionalidad hondureña fue detenido minutos después de haber cometido un asalto con violencia a una empresa en el centro de Tapachula, encontrándole en su poder una caja registradora con mil 900 pesos en efectivo y un cuchillo.

Tras la denuncia sobre el atraco al negocio Bauzan Ziur, ubicada en la 1.ª calle Poniente entre avenida Central y 2.ª avenida Norte, donde fue asegurado un hombre por elementos de las distintas corporaciones en el marco del operativo interinstitucional de seguridad.

Por ello, desplegaron el patrullaje que permitió arrestar al catracho Sandro Adonay “N” (33 años).

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Policía Municipal, intervinieron en la detención del centroamericano que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa.

Lo acusaron del delito de asalto con violencia, junto con los objetos y el cuchillo presuntamente utilizado para cometer el atraco.

Por estos hechos fue abierta la carpeta de investigación correspondiente, mediante la cual se determinará la situación jurídica del detenido.