Detienen a cuatro mujeres por negarse a ceder terreno

Autoridades de la comunidad de El Pozo, del municipio de San Juan Chamula, detuvieron a cuatro mujeres “por no firmar un documento para ceder los terrenos que prestaban por donde pasaba la tubería del agua de dicha comunidad”.

El hecho ocurrió el mediodía del jueves, y fue “una decisión con base en sus usos y costumbres”, señalaron. El caso fue denunciado, e incluso se dijo que una de las féminas amamantaba a su pequeño hijo a través de los barrotes.

Lo ocurrido causó malestar entre algunos pobladores, quienes exigieron a las autoridades tradicionales dejar en libertad a las detenidas, porque estaban siendo violentados sus derechos humanos.

De acuerdo a versiones de los pobladores, las cuatro mujeres prestaron un terreno donde hay un manantial, pero las autoridades comunitarias trataron de apoderarse de este, por lo que al negarse a otorgarlo fue cuando se dio el arresto.

Mencionaron que las querían hacer firmar documentos, sin embargo, se negaron.

Ya por la tarde, respecto a la publicación que circulaba en redes sociales y en algunos medios locales, sobre las cuatro mujeres que fueron retenidas debido a un problema referente a unos predios en la localidad El Pozo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que habían sido liberadas y trasladadas a la cabecera municipal.

Además, señaló que instruyó a la Fiscalía de Justicia Indígena iniciar la investigación en contra de quien o quienes resulten responsables, y mantener coordinación permanente con las autoridades y el juez de Paz del municipio, a fin de resguardar la integridad de las cuatro víctimas.

El fiscal general reiteró su compromiso de velar por los derechos de las mujeres, así como no permitir que los usos y costumbres estén por encima de ellos, esclareciendo cada hecho que sea denunciado y garantizando cero impunidad.