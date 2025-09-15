Detienen a guatemalteco con 136 kilos de mercurio

Un sujeto de nacionalidad guatemalteca fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, que le aseguraron 10 litros con un peso de 136 kilogramos de mercurio ilegal en la demarcación del municipio de Tapachula.

Derivado de investigaciones, los agentes federales interceptaron en el tramo carretero de Ciudad Hidalgo a Tapachula un vehículo Mazda de color azul, con placas de circulación del estado de Chiapas, en el que era transportado el metal líquido.

En el portaequipaje, en el lugar destinado para la llanta de repuesto, localizaron el tanque metálico de forma toroidal, conteniendo el mercurio, por lo que se procedió a la detención de Marco Tulio “N” (38 años), originario de Guatemala.

El producto, el vehículo y el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto delito de transporte de material peligroso y lo que resulte.

“Cabe destacar que el material peligroso transportado de forma irregular, presuntamente pertenece a un cártel”, señaló la dependencia de seguridad a cargo de Omar García Harfuch.

Precaución y usos

El mercurio es un metal pesado, utilizado en la fabricación de diversos productos, como termómetros, luces fluorescentes, cloro y sosa cáustica.

Además es un contaminante que de tener contacto directo daña el sistema nervioso, los riñones y otros órganos.

La SSPC apuntó que se combate el tráfico ilegal de sustancias químicas que pongan en riesgo la salud de la población.