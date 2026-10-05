Detienen a homicida y a un multifeminicida

Desde Tapachula el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer acciones como parte de los operativos de seguridad y prevención en la región, donde destacó la detención del presunto multifeminicida César Oswaldo “N”, alias “el Pupito” o “Snaiper”.

El sujeto es de origen salvadoreño y cuenta con órdenes de aprehensión por la muerte de seis mujeres en aquel país.

En su transmisión en vivo, señaló que presuntamente es un peligroso delincuente y líder de la pandilla 18 Sureños, quien además está acusado de terrorismo y los delitos de extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito.

Agregó que se encontraba viviendo en la ciudad de Tapachula desde hace dos años y fue aprehendido en este municipio.

Más arrestos

De igual manera, informó del arresto de Ledvin Alexander “N”, originario de Honduras, quien se infiltró al país a través de la caravana de migrantes y tenía órdenes de captura en su lugar de origen por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones. Fue detenido en el municipio de Huixtla.

“Ambos fueron entregados a las autoridades migratorias, para que sean repatriados y enfrenten la justicia por los delitos cometidos”, apuntó.

Llaven Abarca dio cuenta del aseguramiento de 19 personas en movilidad que contaban con antecedentes penales u órdenes de captura, como resultado de un trabajo coordinado que se realiza de manera diaria con el Centro Antipandillas Transnacional y la Fiscalía de Inmigrantes, así como de las demás instancias de seguridad federal, estatal y municipal.

Asimismo, el fiscal general destacó que como parte de los operativos que se llevan a cabo derivados del homicidio ocurrido el 24 de septiembre en un bar clandestino de la colonia Xochimilco, en Tapachula, se detuvo a Josué “N” y Andy Gabriel “N”, en la colonia Beltrán de esta ciudad.

A estos sujetos se les aseguró droga y arma de fuego, por lo que están siendo judicializados por los delitos de nacomenudeo y portación de arma de fuego, dando vista a la autoridad federal para que enfrenten a la justicia.

Mencionó que estos dos indiciados se suman a las cinco personas que detuvieron en un domicilio en el fraccionamiento Paraíso de Tapachula, lo cual se dio a conocer la semana pasada, también dentro de estas pesquisas.

Resaltó que para los últimos dos meses se tiene saldo blanco en feminicidios en la región, lo que motiva a continuar con las acciones de prevención.

Además, enfatizó que como parte de los acuerdos emanados de la Mesa de Paz Estatal que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se implementó un mapa de calor delictivo que focaliza los esfuerzos operativos y de proximidad en 15 colonias, así como en sectores prioritarios de Tapachula, por lo que se mantendrá mayor presencia en estos puntos.