Detienen a ocho por drogas y arsenal

La Fiscalía General del Estado detuvo a ocho personas como presuntas responsables de los delitos de narcomenudeo, con la variante de posesión con fines de comercio del narcótico conocido como metanfetamina, por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa.

También fueron arrestados por portación de arma de fuego sin licencia de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El operativo fue en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Narcomenudeo

De acuerdo con los hechos, los elementos del orden se encontraban realizando recorridos preventivos y de combate a los delitos de alto impacto, cuando recibieron una denuncia ciudadana en la que se informó sobre un grupo de gente.

Se encontraban comercializando narcóticos en la colonia Seguro Social, por lo cual se trasladaron al lugar y procedieron a la detención.

Como resultado les aseguraron un arma tipo revólver del calibre 44 mm, con seis cartuchos útiles; una pistola escuadra calibre 38 súper, con un cargador abastecido de 17 cartuchos útiles; un arma larga calibre 7.62x51, con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, y un arma larga multicalibre .223/5.56, con un cargador abastecido con 58 cartuchos útiles.

Además de 78 bolsitas con cristal, dinero en efectivo, cuatro motocicletas y nueve teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Rashell “N”, Raúl “N”, José “N”, Aurelio “N”, Mauricio “N”, Porfirio “N”, Miguel “N” y Jesús “N”, los últimos dos originarios del estado de Oaxaca.

Fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a la ley.