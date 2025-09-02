Detienen a ocho por pescar con sustancias tóxicas

Ocho personas del sexo masculino, cinco mayores de edad y tres menores, fueron detenidas en la ranchería Río Tiltepec, a unos 10 kilómetros río arriba del afluente homónimo en el municipio de Tonalá, acusadas de utilizar sustancias tóxicas para pescar de manera ilegal.

La denuncia surgió cuando un poblador descubrió gran cantidad de camarones muertos en la orilla del afluente.

Alarmado por la magnitud del daño, dio aviso inmediato a las autoridades comunitarias y municipales que organizaron un operativo conjunto con la Policía Municipal para ubicar y aprehender a los responsables.

Los detenidos fueron trasladados a la comandancia con sede en Tonalá y puestos a disposición del juez municipal, al ser señalados de incurrir en un acto de ecocidio.

Afectaciones

Según el reporte, los implicados vertieron veneno en el río afectando gravemente a la fauna acuática, en especial al langostino, especie de gran valor ecológico y alimenticio en la región.

El uso de estas sustancias no solo destruye miles de crías y altera el ciclo reproductivo del langostino, sino que también contamina kilómetros de cauce río abajo, perjudicando a diversas especies.

Lo más preocupante, señalaron autoridades comunitarias, es que el veneno fue arrojado después de la toma de agua potable que abastece a la colonia San Francisco El Ocotal, lo que representa un riesgo directo para la salud de los habitantes.

Ante estos hechos, se hizo un llamado urgente a la población y a los visitantes a cuidar y preservar el río Tiltepec y su fauna silvestre.

Se reiteró que la pesca deportiva y responsable puede practicarse sin afectar a la comunidad, pero la pesca ilegal con veneno pone en peligro tanto el equilibrio ecológico como la seguridad de las familias.