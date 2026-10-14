Detienen a pareja y aseguran pistola

En San Cristóbal de Las Casas, un hombre y una mujer fueron detenidos por la Policía Municipal por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

El arresto ocurrió el martes a la altura del fraccionamiento Santa María, en la zona norte de la gélida ciudad, luego de una denuncia ciudadana.

De acuerdo con el reporte de los uniformados, la movilización se originó por el aviso acerca de una camioneta de la marca Jeep Grand Cherokee de color negro, la cual presuntamente estaba relacionada con detonaciones de arma de fuego contra un taxista en las inmediaciones del bar Los Jarritos.

Los agentes localizaron la unidad y solicitaron a sus ocupantes descender para llevar a cabo la inspección. Durante la revisión preventiva, a una persona del sexo femenino le encontraron una pistola tipo escuadra del calibre .380 ACP, sin matrícula visible, con un cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles.

Tanto el conductor como su acompañante mencionaron que no tenían licencia para portar el arma de fuego corta, por lo que fueron detenidos y trasladados para su certificación médica.