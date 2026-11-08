Detienen a presunto autor material de doble homicidio

El fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, informó la detención de Adrián “N” como presunto responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Epimenio “N” y Juan “N”, por hechos ocurridos el 2 de noviembre en el cantón Huanacastal, Segunda Sección, en Mazatán.

De acuerdo con las indagatorias, las dos víctimas iban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacadas con un arma de fuego por el inculpado y otra persona que logró huir. El móvil de los hechos fue la disputa o control de la venta de drogas en el municipio.

Llaven Abarca añadió que se continúa investigando la participación de más personas en este lamentable suceso y que se pedirá una pena de 60 años de prisión para el responsable.

Más arrestos

Entre los temas abordados durante la transmisión, el fiscal general mencionó que fueron aprehendidas tres personas por el delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Juan “N”, en la ciudad de Tapachula.

Los detenidos son Fabián “N”, Francisco “N” y Jesús “N”, este último de origen venezolano y quien presuntamente ordenó la ejecución. De acuerdo con los actos de investigación, estos hechos se derivan de una disputa al interior de una misma célula delictiva.

Asimismo, dio a conocer que el pasado 5 de noviembre se detuvo a Adilson (37 años), alias “el Sope”, originario de El Salvador.

Explicó que, tras intercambiar información con el Centro Antipandillas Transnacional identificaron que contaba con antecedentes penales en su país de origen, por lo que fue asegurado y entregado a las autoridades migratorias para el trámite correspondiente y su repatriación, a fin de que enfrente la justicia por los delitos cometidos.

Agregó que, según la información proporcionada por las autoridades de su país, Adilson “N” es integrante de la pandilla Barrio 18 y cuenta con antecedentes por agrupaciones ilícitas.

Asimismo, indicó que esta es la décima persona detenida durante 2026 y que en 2025 fueron arrestadas cuatro, por lo que suman 14 extranjeros asegurados en territorio mexicano que cuentan con antecedentes penales u órdenes de captura en sus países de origen.

Señaló que nueve son originarios de El Salvador, tres de Guatemala y dos de Honduras.

Prevención de feminicidios

También, el fiscal resaltó que las regiones Istmo-Costa y Soconusco llevan cuatro meses sin registrar feminicidios, como resultado de las acciones de prevención implementadas a través del plan Prevenir para el Buen Vivir.

Comentó que durante el primer semestre de 2026 se presentó una incidencia de violencia feminicida en ambas regiones, por lo que se reforzaron las estrategias de atención y prevención.

“Nos hace sentir contentos más no satisfechos porque todavía tenemos presencia de otro tipo de violencia de género, principalmente violencia familiar, por lo que debemos mantener y fortalecer las acciones preventivas”, dijo Llaven Abarca.