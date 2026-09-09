Detienen a presunto homicida en Tuxtla

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Ángel “N”.

Lo anterior por ser presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de José “N”, por hechos ocurridos el 20 de agosto en la colonia Potinaspak de Tuxtla Gutiérrez.

Cabe señalar que la aprehensión obedeció sobre todo a los trabajos de investigación e inteligencia realizados por un grupo multidisciplinario, conformado por el Ministerio Público (MP) y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM).

Se desarrollaron labores de investigación, análisis e inteligencia institucional, donde además fue necesario practicar una orden de cateo, con lo cual se logró identificar y ubicar al presunto responsable, el cual fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.