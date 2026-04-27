Detienen a sujeto con drogas y un rifle

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva (GEP), Guardia Estatal Fronteriza (GEF), lograron la detención de una persona del sexo masculino.

Esto debido a su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y portación de arma de fuego, en el municipio de Tapachula.

El operativo fue en coordinación con la Agencia de Inteligencia e Investigación Ministerial (AIIM), de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal.

Patrullajes

Los hechos se registraron durante recorridos de patrullajes preventivos en el ejido 20 de Noviembre, donde elementos estatales detectaron a un individuo a bordo de una motocicleta, a quien se le realizó una inspección conforme a protocolo.

Derivado de la revisión le aseguraron 14 dosis de la droga conocida como cristal, 20 dosis de marihuana, un arma de fuego tipo rifle del calibre .22 mm, así como 10 cartuchos útiles del mismo calibre.

El detenido fue identificado como Eleudid “N”, alias “Anguila”. Asimismo, se aseguró una motocicleta de la marca Italika 150 FT, modelo 2023, la cual no cuenta con reporte de robo.

De acuerdo con la información preliminar, el individuo es señalado como presunto generador de violencia en la zona y refirió presuntamente pertenecer a un grupo delictivo.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho.