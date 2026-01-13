Detienen a sujeto por delitos contra la salud

El grupo interinstitucional detuvo en flagrancia a Sergio “N”, alias “el Flaco”, como presunto responsable del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión con fines de comercio del narcótico conocido como metanfetamina.

Asimismo, por la portación de arma de fuego sin licencia, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Cintalapa de Figueroa.

Al circular por la colonia Chamiapa, los elementos observaron a una persona del sexo masculino que conducía un vehículo Dodge RAM con placas de circulación de Chihuahua.

El individuo portaba vestimenta y equipamiento tipo militar, quien al observar las unidades policiales tomó una acción evasiva y aceleró la marcha, por lo que los efectivos le dieron alcance.

Decomiso

Le aseguraron un arma de fuego larga tipo AK-47, dos cargadores para arma larga, una pick up Dodge RAM, 20 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros (mm), 330 pesos, 20 bolsitas con material sólido cristalino (cristal) y dos teléfonos celulares.

El imputado y los aseguramientos fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En el operativo participó la Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad del Pueblo, Guardia Nacional y Agencia de Investigación Criminal.