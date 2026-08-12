Detienen a sujeto por fraude de viviendas

Desde Palenque el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio informes luego de las denuncias realizadas por diversas personas en la Fiscalía de Distrito Selva, en el sentido de haber sido defraudadas por Humberto “N”.

El día de ayer, el individuo fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada para evitar que pueda evadir la acción de la justicia.

Hechos

Explicó que el señalado se hacía pasar por constructor y operaba una fundación denominada Solo por Ayudar; además, dijo que desde 2023 a la fecha se han recibido más de 400 denuncias de personas que señalan haber sido defraudadas a través de esta fundación.

Detalló que el indiciado ofrecía la construcción de viviendas y pozos profundos y solicitaba cantidades de 50 mil, 100 mil y hasta 150 mil pesos a sus víctimas, sin realizar ningún trabajo.

Precisó que hasta el momento el monto de lo defraudado supera los siete millones de pesos, por lo que exhortó a todas aquellas personas que hayan sido víctimas a acudir a la Fiscalía de Distrito para presentar su denuncia.

Vinculado a proceso

El fiscal general indicó que actualmente Humberto “N” se encuentra detenido y vinculado a proceso en el juzgado de Playas de Catazajá; asimismo, comentó que instruyó a la Fiscalía de Distrito para realizar los aseguramientos precautorios de los bienes que tenga esta persona, para garantizar la reparación del daño.

“En Chiapas no hay impunidad y ante cualquier conducta delictiva, sobre todo cuando atente contra el patrimonio de las familias, se actuará con contundencia”, enfatizó.