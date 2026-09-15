Detienen a sujeto por pornografía infantil

Durante la transmisión semanal, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre la detención de Félix Adrián “N” como presunto responsable del delito de trata de personas, en la modalidad de elaboración, almacenamiento y distribución de pornografía infantil.

Se dio a conocer que tenía en su poder videos de menores de edad, los cuales comercializaba por redes sociales.

Además, le fue asegurado el equipo tecnológico donde producía este tipo de material, por lo cual pidió a la ciudadanía denunciar si conocen a alguien que fuera víctima de esta persona. Dijo que se pedirá la pena máxima de 30 años de prisión.

Fraude y falsificación

Asimismo, mencionó que se arrestó a José Manuel “N” por el delito de fraude específico por simulación de contrato y falsificación de documentos, cometido en Tuxtla Gutiérrez, tras la denuncia presentada por socios de un fraccionamiento ubicado en la parte surponiente de la capital chiapaneca.

Presuntamente, utilizaba prestanombres para simular actos notariales relacionados con la constitución de empresas, cambio de administración único y compraventa de terrenos, estableciendo empresas fachada como modus operandi.

Agregó que la investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas en estos hechos.

Pederasta

También, Llaven Abarca destacó la detención de Eli Abimael “N” como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en febrero en el municipio de Villaflores.

Señaló que esta captura derivó de la colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues el indiciado se dio a la fuga.

Asimismo, informó que Eli “N” ya se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Villaflores, donde enfrentará la justicia; por estos hechos se pedirá la pena máxima de 50 años de prisión.

Por último, al dar a conocer la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez en la semana del 7 al 13 de septiembre en comparación con la semana antepasada, el fiscal general apuntó que hubo un descenso del 18 % en delitos generales, con 31 carpetas de investigación iniciadas.

Mientras que en delitos de alto impacto se disminuyó 33 % con dos denuncias a robo de negocios.