Detienen a sujeto por robo con violencia en Siltepec

Agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detuvieron a una persona del sexo masculino identificada como Elías “N”, por ser presunta responsable del delito de robo con violencia.

Esto fue cometido en agravio de Iris “N”, en hechos ocurridos en el desvío al municipio de Chicomuselo de la localidad de Vicente Guerrero, perteneciente a la demarcación del municipio de Siltepec.

7De acuerdo con los hechos, los elementos policiacos realizaban recorridos preventivos cuando la víctima señaló que momentos antes había sido despojada de dinero en efectivo.

Por ello, se implementó un operativo de búsqueda logrando interceptar al imputado, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre .9 milímetros (mm), un cargador con siete cartuchos útiles y cinco mil pesos.

El detenido y los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas, con Cero Impunidad.