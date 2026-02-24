Detienen a taxista tras arrollar a motorista

Ayer por la mañana un taxista fue detenido por agentes de Tránsito y Vialidad Municipal debido a que intentó ganarle el paso a un motociclista y acabó arrollándolo sobre una calle al suroriente de Comitán.

Fue cerca de las 08:30 horas que se registró el accidente sobre la 7.ª calle Sur, en la intersección con la 6.ª Oriente en el barrio San Agustín.

Se pasó el alto

El accidente sucedió cuando el conductor del taxi con número económico 0423 circulaba sobre la avenida con dirección al sur, pero al llegar al referido cruce no se detuvo ni respetó la preferencia vial y los señalamientos de la zona.

Por ello, al momento de cruzar terminó por embestir a un motociclista que circulaba rumbo al poniente, siendo aventado varios metros. La unidad quedó debajo del vehículo de la marca Volkswagen.

Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios y trasladaron al hospital al lesionado.

Mientras tanto, agentes de Tránsito Municipal llegaron para atender el percance, deteniendo al taxista para trasladarlo a la comandancia y esperar los resultados médicos del motorista para determinar el pago de daños.

En caso contrario, el asunto sería consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Los dos vehículos fueron remolcados al corralón para su resguardo.