Detienen a tres con armas, equipo táctico y drogas

En dos acciones distintas, autoridades federales, estatales y municipales detuvieron a tres personas en posesión de armas, cartuchos, drogas y equipo táctico en Tapachula.

En una vivienda ubicada en la 3ª. calle Oriente y 17ª. privada Norte en la colonia Mil Garzas, en el marco del Operativo Huacalli, fue detenido un sujeto identificado como Jonathan “N”, de 28 años, por los presuntos delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

Le aseguraron por lo menos 600 envoltorios de droga sintética conocida como “cristal” y 257 de marihuana; una escopeta hechiza calibre .9 milímetros; 26 cargadores para arma tipo fusil, 695 cartuchos útiles calibre 7.62 y 34 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, cinco chalecos balísticos, un uniforme táctico y una guerrera tipo militar.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Policía Municipal.

Se estableció que el detenido y todos los objetos que le fueron asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Segunda acción

En una segunda acción, fueron detenidos una mujer de nacionalidad hondureña y un hombre mexicano, quienes tenían en su poder 22 bolsitas con presunta droga sintética y 37 de marihuana.

Wendy Elizabeth “N” y José Rodolfo “N”, ambos de 43 años, quedaron a disposición de la autoridad competente.