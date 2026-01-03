Detienen a tres luego de cateo y aseguran drogas

La Fiscalía General del Estado (FGE) en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), ejecutaron una diligencia de cateo en un domicilio ubicado en la colonia 16 de Septiembre de la ciudad de Tapachula.

Como resultado del operativo, el grupo interinstitucional detuvo a tres personas que fueron identificadas como Erick "N" y Fernando "N", de origen salvadoreño, así como a Alexander "N", originario de Honduras, como presuntos responsables del delito de robo.

Decomiso

Además les aseguraron diversas drogas: 24 bolsitas con cocaína, 39 bolsitas con material sólido cristalino (cristal), 16 bolsitas con marihuana, 14 bolsitas con material sólido granulado; también un teléfono celular y tres bolsos de diferentes colores, con diversas identificaciones.

Los detenidos, quienes están vinculados a una banda que presuntamente se dedica al robo de comercio, así como lo decomisado, fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público que determinará lo conducente.