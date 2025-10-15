Detienen a tres por presunto delito de robo

En el municipio de Tapachula, en dos hechos distintos detuvieron a tres personas por presunto delito de robo.

El primero fue en un operativo interinstitucional, donde la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, arrestaron al conductor de un vehículo con reporte de robo vigente.

Esto fue en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia San Sebastián de la Perla del Soconusco detuvieron a Marcelo “N”, quien manejaba un Mazda 3 de color gris, pero de acuerdo a la consulta realizada al sistema Plataforma México había sido robado.

Por estos hechos, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Posteriormente, el grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Josué “N” y/o Jorge “N” y de Héctor “N”, como presuntos responsables del delito de robo con violencia agravada.

Lo anterior fue cometido en perjuicio de Sonia “N”, por hechos ocurridos el pasado 5 de octubre en el municipio de Tapachula.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los inculpados ingresaron a un negocio y sustrajeron equipos y accesorios de cómputo sin autorización.

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Distrito Judicial de Tapachula, quien definirá su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con cero corrupción.