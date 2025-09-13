Detienen a tres tras hallazgo de embolsado

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el día de ayer a las 19:00 horas acerca de la detención de José “N”, Cristian “N” y María “N” como presuntos responsables del delito de homicidio calificado en agravio de un joven de 17 años de edad, estudiante de una escuela particular, cuyo cuerpo fue localizado en la colonia CCI, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Pesquisas

De acuerdo con las investigaciones, el móvil del crimen fue la exigencia de una suma de dinero al padre de la víctima, simulando un secuestro y haciéndose pasar por un grupo generador de violencia.

Mediante cámaras del C5 Escudo Pakal lograron establecer que había estado conviviendo con sus victimarios un día antes por la tarde y en la noche estuvieron cerca del parque Bicentenario.

En la madrugada del jueves ingresaron a un conocido motel del libramiento Norte, donde estuvieron hasta las 06:00 horas que es cuando se retiraron con un vehículo que usaron para transportar el cuerpo embolsado.

La causa de muerte de acuerdo a la necropsia fue de asfixia mecánica con sofocación, al parecer con ayuda de una almohada. Asimismo, las autoridades lograron ubicar a los homicidas que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Hallazgo

El hallazgo del cadáver ocurrió alrededor de las 17:10 horas del jueves, cuando pobladores de la zona alertaron a las autoridades tras observar una bolsa negra abandonada en un camino de terracería conocido como Mulato, cerca de la quinta El Higo.

En el interior se encontraba el cuerpo del joven, el cual estaba amordazado, atado de pies y manos. Vecinos realizaron el macabro hallazgo luego de que varios perros rompieran la bolsa y se percibiera un fuerte olor nauseabundo, por lo que dieron aviso inmediato a las corporaciones de seguridad.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al lugar para acordonar el área, mientras que peritos de la Dirección de Servicios Periciales de la FGE llevaron a cabo el levantamiento de los restos y los indicios correspondientes.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, subrayaron que este es un hecho aislado y destacaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan bajo la política de cero corrupción y cero impunidad para garantizar la paz en Tuxtla Gutiérrez y en todo Chiapas.